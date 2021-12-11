Tahir Güven’in öldürülmesi sonrası PKK'ya operasyon: 26 şüpheli yakalandı! HDP ilçe binasında terör paçavraları ele geçirildi

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇEREN DÖKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 26 şahıs gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.