Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2021 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2021 12:36
    ABONE OL

    Tahir Güven’in öldürülmesi sonrası PKK'ya operasyon: 26 şüpheli yakalandı! HDP ilçe binasında terör paçavraları ele geçirildi

    AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye düzenlenen operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada; terör örgütü  propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

    Tahir Güven’in öldürülmesi sonrası PKK’ya operasyon

    AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.



    ÇOK SAYIDA ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇEREN DÖKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda, 26 şahıs gözaltına alındı.



    Yapılan aramalarda çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        HDP İLÇE BİNASINDA TERÖR PAÇAVRALARI


        Sabah'ta yer alan habere göre, ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.



        TUTUKLANAN EMİN KALKAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
        Tahir Güven cinayetinin işlendiği gün gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı.



            Kalkan ifadesinde "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

            Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur" demişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Nebati iş dünyası ile buluşacak
            Haberler Güncel Tahir Güven’in öldürülmesi sonrası PKK'ya operasyon: 26 şüpheli yakalandı! HDP ilçe binasında terör paçavraları ele geçirildi
                SON DAKİKA