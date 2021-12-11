Tahir Güven’in öldürülmesi sonrası PKK'ya operasyon: 26 şüpheli yakalandı! HDP ilçe binasında terör paçavraları ele geçirildi

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.