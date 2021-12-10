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    • 10.12.2021 20:33
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    • 10.12.2021 20:33
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    Meral Akşener, reklamcısı Faruk Acar'a 30 milyon lira akıttı parti karıştı

    İyi Parti'de kazanlar kaynıyor. Parti içinde reklam kampanyası kaosu yaşanıyor. İyi Parti'nin yeni reklamcısı Faruk Acar'a 'Ömer'in yolu' kampanyası için Meral Akşener tarafından 30 milyon lira para verildi. 'Millet aç' naralarını dilinden düşürmeyen Akşener'e ise parti içinden de büyük bir tepki geldi. Ucuz bir slogan olarak parti tabanından serzenişlerin yükselmesiyle Faruk Acar'la yolların ayrılacağı öğrenildi. 'Bu komik projeye nasıl 30 milyon verilir?' yorumlarının yapıldığı reklam çalışması büyük bir rezalet olarak konuşulurken ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'nin de bu projeyi finanse ettiği iddia ediliyor. İşte detaylar...

    Akşener Faruk Acar’a 30 milyon lira akıttı

    İyi Parti reklam kaosu... İYİ Parti bir süredir kampanyalarını yürüten Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar ile, hazırladığı reklam kampanyası sonrası yolları ayırıyor. Yol ayrımının Acar'ın bir garabet olarak yorumlanan 'Ömer'in Yolu' afişinden sonra yaşanması dikkat çekti.

    KOMİK AFİŞE 30 MİLYON...

    İyi Parti'nin yeni kampanyacısı Faruk Acar'ın göreve gelişi epey ses getirmişti. Fakat son olarak Acar tarafından yapılan komik 'Ömer'in yolu' afişi ortalığı karıştırdı.

    Faruk Acar İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, "Ömer'in Yolu" sloganı ile iletişim kampanyası başlatmıştı. ''Ömer'in Yolu'' adlı sunumda Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Turgut Özal'ın fotoğrafları birlikte verilmişti.

    Birbiriyle alakasız hatta birbirine zıt dini ve siyasi figürleri aynı afişte bir araya getiren kampanya komik bulunmuş, birçok kişi bu tuhaf kampanya söylemini eleştirmişti.

        PARTİDE BÜYÜK KAOS

        İyi Parti, bu kampanya sonrası yol ayrımında. Milliyet yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesinde, İYİ Parti'nin dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı aldığını yazdı. İddiaya göre, 'Ömer'in Yolu' kampanyası devasa bütçesi nedeniyle partide büyük bir karışıklığa neden olmuş. Zira Faruk Acar komik bulunan garabet kampanyasıyla hedefe ulaşamadığı gibi, kampanya için Meral Akşener'den 30 milyon lira almış.

        TASARRUFÇU AKŞENER'E BAK SEN

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde yeni bir tiyatroya daha imza atıyor. Bugünkü durağı olan Kırşehir'de vatandaşlara hitap eden Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!" şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef aldı. Bu açıklamaların ardından "Millet aç" algısı yapan İYİ Parti liderinin kendi kullandığı lüks makam aracı ve özel jet akıllara geldi.

        İBB'DEN İYİ PARTİYE KIYAK

        Daha önce gündeme gelen bir iddiada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzun süredir büyük övgülerde bulunan, hatta İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği sinyalini verfen Akşener'in finansörünün de Ekrem İmamoğlu olduğu iddiaları var. Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun 'Ömer'in Yolu' kampanyasını da finanse etmiş olduğu öne sürülmüştü.

        Zira 2020'de sadece 43 milyon lira Hazine yardımı alan İYİ Parti'nin bu bütçeyle tek bir reklama 30 milyon lira vermesi pek mümkün görünmüyor.

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