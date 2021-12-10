Meral Akşener, reklamcısı Faruk Acar'a 30 milyon lira akıttı parti karıştı

İyi Parti reklam kaosu... İYİ Parti bir süredir kampanyalarını yürüten Andy-Ar araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar ile, hazırladığı reklam kampanyası sonrası yolları ayırıyor. Yol ayrımının Acar'ın bir garabet olarak yorumlanan 'Ömer'in Yolu' afişinden sonra yaşanması dikkat çekti.
KOMİK AFİŞE 30 MİLYON...
İyi Parti'nin yeni kampanyacısı Faruk Acar'ın göreve gelişi epey ses getirmişti. Fakat son olarak Acar tarafından yapılan komik 'Ömer'in yolu' afişi ortalığı karıştırdı.
Faruk Acar İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, "Ömer'in Yolu" sloganı ile iletişim kampanyası başlatmıştı. ''Ömer'in Yolu'' adlı sunumda Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Turgut Özal'ın fotoğrafları birlikte verilmişti.
Birbiriyle alakasız hatta birbirine zıt dini ve siyasi figürleri aynı afişte bir araya getiren kampanya komik bulunmuş, birçok kişi bu tuhaf kampanya söylemini eleştirmişti.