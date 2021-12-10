Meral Akşener, reklamcısı Faruk Acar'a 30 milyon lira akıttı parti karıştı

PARTİDE BÜYÜK KAOS

İyi Parti, bu kampanya sonrası yol ayrımında. Milliyet yazarı Zafer Şahin bugünkü köşesinde, İYİ Parti'nin dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı aldığını yazdı. İddiaya göre, 'Ömer'in Yolu' kampanyası devasa bütçesi nedeniyle partide büyük bir karışıklığa neden olmuş. Zira Faruk Acar komik bulunan garabet kampanyasıyla hedefe ulaşamadığı gibi, kampanya için Meral Akşener'den 30 milyon lira almış.

TASARRUFÇU AKŞENER'E BAK SEN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde yeni bir tiyatroya daha imza atıyor. Bugünkü durağı olan Kırşehir'de vatandaşlara hitap eden Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!" şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef aldı. Bu açıklamaların ardından "Millet aç" algısı yapan İYİ Parti liderinin kendi kullandığı lüks makam aracı ve özel jet akıllara geldi.

İBB'DEN İYİ PARTİYE KIYAK

Daha önce gündeme gelen bir iddiada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzun süredir büyük övgülerde bulunan, hatta İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği sinyalini verfen Akşener'in finansörünün de Ekrem İmamoğlu olduğu iddiaları var. Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun 'Ömer'in Yolu' kampanyasını da finanse etmiş olduğu öne sürülmüştü.

Zira 2020'de sadece 43 milyon lira Hazine yardımı alan İYİ Parti'nin bu bütçeyle tek bir reklama 30 milyon lira vermesi pek mümkün görünmüyor.