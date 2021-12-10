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    • 10.12.2021 19:38
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    İstanbul'daki gece kulübü Reina saldırısında parmağı olan zanlı Kırgızistan'da yakalandı

    İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina’ya düzenlenen saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da Reina gece kulübünde terör saldırısında parmağı olan bir zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

    İHA
    Reina saldırısında parmağı var! O ülkede paketlendi

    Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık'taki terörle mücadele eylemleri kapsamında başkent Bişkek'te terör faaliyetleri düzenlemek şüphesiyle M.Ş.P. isimli 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

    Yakalanan zanlının, 2017'de İstanbul'daki Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 39 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı saldırıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.



    Zanlının duruşma öncesi gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        MASHARİPOV'UN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YIL HAPSİ İSTENDİ
        Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', '39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme', '79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



        İddianamede, sanık Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında aynı cezalar, diğer 52 sanık hakkında ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemişti.

        OLAYDAN 2 YIL 1 AY 17 GÜN SONRA KONUŞTU
        Silahlı saldırının bir numaralı ismi Masharipov yargılama sürecindeki suskunluğunu olaydan saldırıdan tam 2 yıl 1 ay 17 gün sonra bozmuştu. Duruşmada Masharipov'un avukatı kapalı oturum yapılmasını istemiş ve avukatın talebini kabul eden mahkeme basın mensuplarını ve izleyicileri dışarı çıkarmıştı.
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        Reina saldırısında parmağı var! O ülkede paketlendi
        Haberler Güncel İstanbul'daki gece kulübü Reina saldırısında parmağı olan zanlı Kırgızistan'da yakalandı
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