İstanbul'daki gece kulübü Reina saldırısında parmağı olan zanlı Kırgızistan'da yakalandı

MASHARİPOV'UN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', '39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme', '79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.