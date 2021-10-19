Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken İBB Başkanı İmamoğlu da şehir şehir gezerek kendi reklamını yapıyor.
AKŞENER VE İMAMOĞLU CEPHESİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam "Aday biziz" mesajı verirken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cephesinde farklı bir mekanizma işliyor.
Yasa gereği il dışına çıkarken Vali'den izin alması gereken İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nin uyarılarına rağmen Diyarbakır'a gitmişti.
HDP İLE TAM İŞBİRLİĞİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'daki sergi açılışında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'la aynı karedeydi.