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    • 19.10.2021 12:15
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    Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam “Aday biziz” mesajı verirken, İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener cephesinde farklı bir mekanizma işliyor. Son olarak Diyarbakır'ı ziyaret eden İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile İyi Parti'nin yeni reklamcısı Faruk Acar'ın 30 milyonluk kampanyasını finanse ettiği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı’ndaki adaylık krizinde bomba iddia

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı için adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken İBB Başkanı İmamoğlu da şehir şehir gezerek kendi reklamını yapıyor.

    AKŞENER VE İMAMOĞLU CEPHESİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi sabah akşam "Aday biziz" mesajı verirken, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cephesinde farklı bir mekanizma işliyor.

    Yasa gereği il dışına çıkarken Vali'den izin alması gereken İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nin uyarılarına rağmen Diyarbakır'a gitmişti.


    HDP İLE TAM İŞBİRLİĞİ
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'daki sergi açılışında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'la aynı karedeydi.



        AKŞENER DE ÇELENK GÖNDERMİŞTİ
        Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle birlikte faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmaların konu edildiği "Hafıza Odası" adlı sergiyi gezerek poz verdi. İmamoğlu'nun ittifak ortakları ile boy gösterdiği sergiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği ortaya çıkmıştı.

        Terörün siyasi ayağı HDP ile aynı karelerde yer almaktan çekinmeyen Akşener ile de teması koparmayan İmamoğlu'nun adaylık yolunda nasıl bir strateji izlediğini Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin köşesine taşıdı. Şahin, bugünkü yazısında, "Bütünü anlamak için ayrıntılara bakmak her zaman faydalı bir yöntemdir. Biz de öyle yapalım. Süreç İyi Partili Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylık niyetini ortaya koymasına gösterdiği tepkiyle başladı. Daha sonra Akşener'in masayı devirdiği "Aday değilim, Başbakan olacağım" açıklaması geldi.


        İMAMOĞLU ANADOLU YOLLARINA DÜŞTÜ
        Ardından İmamoğlu, Anadolu yollarına düştü. Sırada bazı CHP il başkanlarının yapacağı "Adayımız İmamoğlu" açıklamalarının olduğu konuşuluyor. Eğer bu da gerçekleşirse bilin ki çarşı çok fena karışır.


        İYİ PARTİ VE İMAMOĞLU, KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA KARŞI
        Bakalım Kemal Bey o zaman gündemi nasıl değiştirecek, kimi ya da kimleri tehdit edecek? Bütün bu somut gelişmeler bize şunu gösteriyor: İyi Parti ve İmamoğlu, Kemal Bey'in adaylığına karşı. Akşener'in gönlündeki çatı aday İmamoğlu." ifadelerini kullandı.

        40 MİLYONLUK HAZİNE YARDIMININ 30 MİLYONU TEK BİR REKLAMA NASIL GİTTİ?
        Şahin, İmamoğlu ve Akşener arasında yaşananlarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı da köşesine taşıdı. Akşener'in partisinin 2020'de sadece 42 milyon lira Hazine yardımı aldığını hatırlatan Şahin, İyi Parti'nin "Projeye değil, ranta karşıyız" yazan afiş ve bilboardlarla 30 milyon liralık bir reklam kampanyası finanse ettiğini yazdı.


            REKLAMI CHP'Lİ İBB Mİ FİNANSE EDİYOR?
            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Akşener arasındaki ittifak bilinirken reklamı kimin finanse ettiği tartışmalarında oklar İBB'yi gösteriyor.


            İBB'NİN BÜTÇESİ İYİ PARTİ'YE Mİ AKACAK?
            İyi Parti Genel Merkezi'nde kendisine bir kat tahsis edilen araştırmacı Faruk Acar'ın bundan sonra da yüksek bütçeli kampanyalar yapması bekleniyor.

            İLK KAMPANYADAN TABAN RAHATSIZ
            Gelen son bilgilere göre Faruk Acar'ın yüksek bütçeli kampanyaları CHP'li İBB'den başka kanallardan nasıl finanse edileceği parti kulislerinde konuşulurken tabanda reklamlara bu kadar fazla para harcanmasının rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

            FARUK ACAR KİMDİR?
            Uzun yıllar AK Parti ile çalıştıktan sonra İYİ Parti ile anlaşan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar Araştırmacı ve Siyasal İletişimcidir. Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir. Yedi kardeş olan Faruk Acar Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

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