Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?

İLK KAMPANYADAN TABAN RAHATSIZ

Gelen son bilgilere göre Faruk Acar'ın yüksek bütçeli kampanyaları CHP'li İBB'den başka kanallardan nasıl finanse edileceği parti kulislerinde konuşulurken tabanda reklamlara bu kadar fazla para harcanmasının rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.



FARUK ACAR KİMDİR?

Uzun yıllar AK Parti ile çalıştıktan sonra İYİ Parti ile anlaşan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar Araştırmacı ve Siyasal İletişimcidir. Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir. Yedi kardeş olan Faruk Acar Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

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