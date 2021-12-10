İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum

Fondaş Yol TV'ye sokaktan geçen biriymiş gibi çıkarak "Asgari ücrete çalışıyorum, her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum" şeklinde sokak röportajı veren kişinin CHP'li İBB'de İSTAÇ operatörü olarak 7 yıldır çalışan net maaşı 6.300 lira olan Fırat Bıcırdı olduğu belirlendi.

Bıcırdı'nın hayrete düşüren açıklaması şöyle:

"Ben asgari ücretle çalışıyorum. 2 bin 300 lira kira veriyorum. Her girdiğim işten çıkartıyorlar. Direkt tek bahane 'Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada'. Başka bir yere giriyorum. Aynı sistem. O yüzden yani pek de boş konuşmaya gerek yok."

KURGU ROPÖRTAJ İÇİN PARA ALDI