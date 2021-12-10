İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum

Her gün yüzlerce yalan üreten fondaş medya ve ajanslar sosyal medyada terör estiriyor. Başkan Erdoğan'ın devirmek için kirli senaryoyu dolaşıma sokan bu trol siteler kamuoyunun Erdoğan'a olan muhabbetini bitirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.
BU NASIL YALAN!
Fondaş Yol TV'ye sokaktan geçen biriymiş gibi çıkarak "Asgari ücrete çalışıyorum, her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum" şeklinde sokak röportajı veren kişinin CHP'li İBB'de İSTAÇ operatörü olarak 7 yıldır çalışan net maaşı 6.300 lira olan Fırat Bıcırdı olduğu belirlendi.
Bıcırdı'nın hayrete düşüren açıklaması şöyle:
"Ben asgari ücretle çalışıyorum. 2 bin 300 lira kira veriyorum. Her girdiğim işten çıkartıyorlar. Direkt tek bahane 'Suriyeliler daha ucuza çalışıyor kardeşim kapı orada'. Başka bir yere giriyorum. Aynı sistem. O yüzden yani pek de boş konuşmaya gerek yok."
KURGU ROPÖRTAJ İÇİN PARA ALDI
İSTAÇ operatörü Fırat Bıcırdı'nın bu ropörtaj için Yol TV'den 100 TL aldığı iddia ediliyor.
Yoğun bir şekilde kurgu sokak röportajları çeken Yol TV, marjinal kişilerin ifadelerini sosyal medyaya taşıyarak yalan haberler üretiyor.