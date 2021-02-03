Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasıyla Boğaziçi Üniveresitesi'nde başlayan eylemlerin büyümesinde Yol TV'nin yalan haberleri etkili oldu.
YOL TV'NİN "AŞAĞI BAK" YALANI EYLEMLERİN SEMBOLÜ OLDU
Yol TV, 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere "Aşağı bak" dediğini savundu. "Aşağı bak" ifadesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.
YOL TV, "AŞAĞIDAN TOPLU GİTMEK YOK" SÖZÜNÜ "AŞAĞI BAK" OLARAK SUNDU
Emniyet Genel Müdürlüğü; Yol TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI
Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.