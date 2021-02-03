Yol TV hissedarlarından olan Hüseyin Mat'ın da; Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiğini, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.

VELİ AYDIN'IN DEVRİMCİ HALK BİRLİĞİ ÜYESİ İDDİASI

Yol TV Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarlarından Veli Aydın'ın ise; Devrimci Halk Birliği isimli yasadışı örgüt mensubu olduğu iddia ediliyor.

İŞTE O HİSSEDARLAR

ÖZGÜR ÖZ: Yol TV hissedarlarından.. PKK/KCK faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü'nde öğrenim görmekte iken kendi istediği ile kaydını sildirerek okuldan ayrıldığı, kırsal alanda faaliyet göstermek üzere PKK terör örgütüne katıldığı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranma kaydı bulunduğu, 10 Mart 2011 tarihinde yurt dışına çıktığı ve Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu ifade ediliyor..

HÜSEYİN MAT: Yol TV hissedarlarından olan Hüseyin Mat PKK/KCK terör örgütü mensuplarına kurye/işbirlikçilik yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan şahısların duruşmalarına izleyici olarak katıldığı ifade ediliyor.

Hüseyin Mat'ın; Türk milletini, Cumhuriyetin devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan hakkında adli olay kaydının bulunduğu, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/1 sayılı kararı Türk vatandaşlığından çıkmasının izin verildiği, 17 Eylül 2004 tarihinde Türk vatandaşlığını kaybettiğini, Almanya'da ikamet kaydının bulunduğu öğrenildi.