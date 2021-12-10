Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile Hava Kalitesi İzleme Verileri de dikkate alınarak denetimlerin artırılması istendi.

Genelgede, kullanılan yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Katı yakıtlara ilişkin denetimlerin, Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY) Katı Yakıt Modülü üzerinden düzenlenen belgeler ve stok takip verileri dikkate alınarak yürütülmesi.

Katı yakıtlara ilişkin uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda, belge numarası ile sorgulama yapılarak sistem üzerinden katı yakıtın ulaştığı ilgili ilin kullanıcılarına yine sistem üzerinden yapılacak bildirime müteakip gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yetki devri yapılan belediye başkanlıklarınca, denetimlerin artırılması konusunda valiliklerce ilgili belediye başkanlıklarının talimatlandırılması."

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere egzoz gazı ölçümüne ilişkin iş ve işlemlerin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemleri (ETS) üzerinden etkin bir şekilde yürütülmesi, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca görevlendirilen denetim görevlileri ile iş birliği sağlanarak egzoz gazı emisyonu konulu denetimlerin artırılması istendi.