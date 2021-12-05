Türk düşmanlarından CHP’nin yalan medyasına para yağıyor

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Merkezi Lonra'da olan "Media Legal Defence" 44 bin 997 Sterlin, Hollandalı "Avrupa Kültür Vakfı" 8 bin 750, Osman Kavala'nın Anadolu Kültür Vakfı ile ilişkili olan Almanya merkezli "Mitost A.v" 4 bin Euro, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın sübvanse ettiği "Prens Baba Fonu" 20 bin Euro, "Freemuse" 6 bin 760 Euro, Münih Merkezli "Allianz Kültür Merkezi" 11 bin 933 Euro, Soros tarafından desteklenen Newyork merkezli "NeoPhilanthropy" ise Türkiye'deki fondaşlarına 100 bin dolar para gönderdi.