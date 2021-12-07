Bebek katilinin hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal 'federal sistem' talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunmuş ve bu sorunu çözeceğini iddia etmişti.
Bunun için HDP'yi işaret eden Kılıçdaroğlu'na ise yanıt gecikmedi.
HDP'DEN 'ANAYASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞSİN' TALEBİ
Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra açıklamalarda bulunan HDP'li İmam Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." demişti.
HDP'Lİ ÖCALAN'DAN SKANDAL TALEP
Bu skandal istek tepkilerin hedefi haline gelirken, HDP bu kez de yönetim biçiminin değişmesini istedi.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP vekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu.