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    • Güncel
    • 07.12.2021 22:14
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    • 07.12.2021 22:27
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    Bebek katilinin hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal 'federal sistem' talebi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia edip çözümün HDP'de olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından yüz bulup Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini şart koşan HDP'den skandal bir talep daha geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan, 'demokratik konfederal sistem' çağrısında bulundu.

    HDP’den skandal talep! Federal sistem...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunmuş ve bu sorunu çözeceğini iddia etmişti.

    Bunun için HDP'yi işaret eden Kılıçdaroğlu'na ise yanıt gecikmedi.



    HDP'DEN 'ANAYASININ İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞSİN' TALEBİ
    Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra açıklamalarda bulunan HDP'li İmam Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." demişti.



    HDP'Lİ ÖCALAN'DAN SKANDAL TALEP
    Bu skandal istek tepkilerin hedefi haline gelirken, HDP bu kez de yönetim biçiminin değişmesini istedi.

    TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP vekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu.



        HDP'li vekil açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Muhalefet de belki şu noktada ortaktır. AB'nin yerel özerklik şartı karşısında yer alıyorlar mı bilmiyoruz. Bu merkezi düzeydeki yapılanma, devlet mekanizması, yerelin bütçesini, geleceğini düşünmez. Buradaki yapı, antidemokratik bir yapıdır. Sistemin dışına çıkarak önermelerde bulunmamız gerekiyor. Birden fazla etnik yapı, inançsal yapı, siyasal anlayışı içinde barındıran mekanizma, ulus devletle yürütülmez. Biz bunun karşısına demokratik konfederal sistemi koyuyoruz. Yoksa 100 yıldır böyle geldi. 2023 hedefi olanlar ülkeyi daha da uçuruma, daha da derinleşen çelişkilerin içerisine koyacaktır."
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        HDP’den skandal talep! Federal sistem...
        Haberler Güncel Bebek katilinin hendekçi yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal 'federal sistem' talebi
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