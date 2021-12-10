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    • 10.12.2021 19:46
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

    YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI BULULANLAR DİKKAT
    Günlü verileri değerlendiren Bakan Koca, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" ifadelerini kullandı.

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Türkiye için göstergeler pozitif
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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