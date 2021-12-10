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    • Güncel
    • 10.12.2021 18:20
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    • 10.12.2021 18:26
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    CHP'li Engin Altay'dan skandal açıklama: Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz

    CHP ve HDP'nin kardeşliği her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yaptığı güzellemeler dikkat çekerken bugün de yeni bir skandal patlak verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı konuşmayla Meclis'i karıştırdı. Altay, HDP'yi savunduğu konuşmasında "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla meclisin tepkisini çeken Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" şeklinde konuştu.

    Parti içinde PKK’lıların olması HDP’yi terörist parti yapmaz

    Bütçe görüşmelerinin devam ettiği günlerde CHP'li vekiler hem sözleriyle hem de taşkınlıklarıyla Meclis'i karıştırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi gündemde yerini korurken yeni bir skandal yine CHP'den geldi.

    HDP'YE ŞİRİN GÖZÜKME HALLERİ

    TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı. Altay'ın "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerine tepkiler yükseldi.

    MHP'LİLER SERT ÇIKIŞTI

    Altay'ın terör örgütü PKK'nın siyasi faaliyet ilişkisi yürüttüğü HDP'ye ilişkin sözlerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert çıkıştı.

        "HDP, PKK BAĞLANTILI OLABİLİR"

        Altay açıklamasında, ""Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. Türkiye'de bunu biliyoruz. AK Parti 'nin içinde FETÖ ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden 'AK Parti teröristtir' diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

        LEVENT BÜLBÜL'DEN SERT TEPKİ

        CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz" dedi.

        MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise "HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor" dedi. Bunun üzerine Altay, "HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı. MHP'li Bülbül ise, "HDP'yi savunmak sana mı düştü?" diye cevap verdi.
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        Parti içinde PKK’lıların olması HDP’yi terörist parti yapmaz
        Haberler Güncel CHP'li Engin Altay'dan skandal açıklama: Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz
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