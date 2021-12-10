CHP'li Engin Altay'dan skandal açıklama: Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz

"HDP, PKK BAĞLANTILI OLABİLİR"

Altay açıklamasında, ""Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. Türkiye'de bunu biliyoruz. AK Parti 'nin içinde FETÖ ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden 'AK Parti teröristtir' diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir." ifadelerini kullandı.

LEVENT BÜLBÜL'DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise "HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor" dedi. Bunun üzerine Altay, "HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?" ifadelerini kullandı. MHP'li Bülbül ise, "HDP'yi savunmak sana mı düştü?" diye cevap verdi.