CHP'li Engin Altay'dan skandal açıklama: Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği günlerde CHP'li vekiler hem sözleriyle hem de taşkınlıklarıyla Meclis'i karıştırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi gündemde yerini korurken yeni bir skandal yine CHP'den geldi.
HDP'YE ŞİRİN GÖZÜKME HALLERİ
TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı. Altay'ın "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerine tepkiler yükseldi.
MHP'LİLER SERT ÇIKIŞTI
Altay'ın terör örgütü PKK'nın siyasi faaliyet ilişkisi yürüttüğü HDP'ye ilişkin sözlerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert çıkıştı.