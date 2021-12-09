Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gündeme değindi! Faiz ve kur konusunda önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar seyahati dönüşü gündeme dair net mesajlar verdi:

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. İbret vesikası.

BİR taraftan "helalleşme" diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclisi'nde bu edepsiz el-kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları!

BU millet, bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu "hadi yürü" demez. Ona başka türlü "yürü" der.

STOKÇULUK bizim dinimizde de haram. Bunun adı ihtikar vurgun, vurgunculuktur. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler.

STOKÇULARIN hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.

DEVLET Denetleme Kurulu, 'kur'la ilgili araştırma yapacak. Buralardan kimler çıkacağını görme fırsatımız olacak!

BU kur ataklarını tersine çevireceğimize inanıyorum. Bu da bizi teğet geçecek. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz.

AMACIMIZ KALICI REFAH

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi: Amacımız; kalıcı üretim, istihdam ve refah sağlamak. Ne yaptığımızı biliyoruz; Milletimiz bize güvensin. İndirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Kurdaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modeli fırsatlarına yatırım yapmalılar.

Başkan Erdoğan, el hareketi yaparak büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'na edep dersi verdi: O ne yaparsa yapsın, biz aynı dille cevap vermeyiz. Onun gibi edepsiz karaktere sahip değiliz...