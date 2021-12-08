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    • 08.12.2021 21:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

    Son dakika... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitmişti. Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda 12, toplamda 15 anlaşma imzalamıştı.

    Başkan Erdoğan’dan kritik temas

    Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    YOĞUN TEMASLAR...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

    Görüşme sonrası iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aralarında iki ülkenin dışişleri, afet ve acil durum yönetimi, sağlık ve tıp bilimleri ile KOBİ ve standart belirleme kuruluşları arasındaki işbirliğini amaçlayan anlaşmalar imzalandı.

        Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu'na Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na ve Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

        KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı ve Türk Standartları Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.

        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda İkinci Uygulama Programı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve Spor Alanında İlk Uygulama Programı'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Thani imza altına aldı.

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Uygulama Programı'nı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Katar Kamu Sağlığı Bakanı Hanan Mohamed Al Kuwari imzaladı.
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