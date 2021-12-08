Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
YOĞUN TEMASLAR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmüştü. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşme sonrası iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.