Habertürk'ün 'Özgür Özel Meclis'te yaralandı' algısı elinde patladı! Haberi revize etmek zorunda kaldılar







HABERTÜRK'ÜN OPERASYONEL VE YALAN HABER POLİTİKASI

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Habertürk'ün operasyonel bir yayın politikası izlediğini belirterek Özgür Özel üzerinden kurgulanan algı opersyonuna tepki gösterdi.



Arvas, "HaberTürk'ün izlediği operasyonel yayın politikasını anlatmıştım. Şimdi ise yalan haber politikalarından bir örnek paylaşıyorum. Geçen hafta burun operasyonu geçiren Özgür Özel'i bugün TBMM'de yaralanmış gibi haberleştirdiler. Takdir kamuoyunun" ifadelerini kullandı.