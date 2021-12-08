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    • Güncel
    • 09.12.2021 01:22
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    • 09.12.2021 01:41
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    Habertürk'ün 'Özgür Özel Meclis'te yaralandı' algısı elinde patladı! Haberi revize etmek zorunda kaldılar

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün TBMM'de yaptığı açıklamaları okuyucularıyla paylaşan Habertürk, büyük bir algı operasyonuna imza attı ve pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri öncesinde burnundan operasyon geçiren Özel'in, 'TBMM'de yaşanan kavgada burnundan yaralandığını' öne sürdü. Algı operasyonu elinde patlayan Habertürk'ün gelen tepkiler üzerine haberi revize edip başlığını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Habertürk’ün algı operasyonu elinde patladı!

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.



    Açıklamaları okuyucularına servis eden Habertürk, büyük bir algı operasyonuna imza atarak bütçe görüşmeleri öncesinde burnundan operasyon geçiren Özel'in TBMM'de yaşanan kavgada burnundan yaralandığını öne sürdü.



    Habertürk, Özel'in Meclis'te yaşanan kavgada burnundan yaralandığını öne sürdü.



        BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADAN ÖNCE DE BURNU BANTLIYDI
        Özgür Özel, bütçe görüşmelerinin başladığı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü öncesinde de benzer şekilde kameraların karşısında yer almıştı.

        Özel, burnundaki bandajın geçirdiği bir ameliyat nedeniyle olduğunu ifade etmişti.

        BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADAN ÖNCE DE BURNU BANTLIYDI
        Özgür Özel, bütçe görüşmelerinin başladığı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü öncesinde de benzer şekilde kameraların karşısında yer almıştı.

        Özel, burnundaki bandajın geçirdiği bir ameliyat nedeniyle olduğunu ifade etmişti.



        Özgür Özel'in 5 Aralık'ta basına yansıyan burnu bantlı görüntüleri




        HABERTÜRK'ÜN OPERASYONEL VE YALAN HABER POLİTİKASI
        AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Habertürk'ün operasyonel bir yayın politikası izlediğini belirterek Özgür Özel üzerinden kurgulanan algı opersyonuna tepki gösterdi.

        Arvas, "HaberTürk'ün izlediği operasyonel yayın politikasını anlatmıştım. Şimdi ise yalan haber politikalarından bir örnek paylaşıyorum. Geçen hafta burun operasyonu geçiren Özgür Özel'i bugün TBMM'de yaralanmış gibi haberleştirdiler. Takdir kamuoyunun" ifadelerini kullandı.



            ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI, HABERİ REVİZE ETTİ
            Öte yandan Habertürk, CHP'li Özgür Özel'in burnundan yaralandığını iddia edip "Meclis'te yaralanan CHP'li Özgür Özel olanları anlattı" başlığıyla servis ettiği haberini gelen tepkiler üzerine revize etti.



            Saat 15.51'de yayına verilen haberin başlığının değiştirilerek saat 20.42'de "CHP'li Özgür Özel, Meclis'te yaşanan kavgayı anlattı" şeklinde revizde edilmesi dikkatlerden kaçmadı.



            CHP'Lİ ÖZEL HABERTÜRK'Ü YALANLADI
            CHP'li Özgür Özel, 'burnundan yaralandı' şeklinde servis edilen haberler üzerine "Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor" açıklamasında bulundu.
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            Habertürk’ün algı operasyonu elinde patladı!
            Haberler Güncel Habertürk'ün 'Özgür Özel Meclis'te yaralandı' algısı elinde patladı! Haberi revize etmek zorunda kaldılar
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