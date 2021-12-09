CHP'li belediyeler borç batağında: Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ilk sırada!

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ:

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi de borçlanma limitini aştığı Sayıştay tarafından tespit edilen belediyeler arasında oldu. Beşiktaş Belediyesi'nin borcunun 384 milyon 575 bin TL olması gerekirken, 715 milyon 335 bin TL olduğu tespit edildi.