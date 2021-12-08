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    • 08.12.2021 10:56
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    FETÖ'cülere ev ayarlayan iş insanlarına operasyon: 6 kişi yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandıran iş insanı yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Haberin detayları...

    İHA
    FETÖ’cülere ev ayarladılar! İşte o iş insanları...

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kentte ikamet eden ve esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O.'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki esnaf iş insanı yapılanmasında yer aldıkları, örgüte himmet verdikleri, terör örgütünü ve elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlarda bulundukları, terör örgütü elebaşının Bank Asya ya destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırıp para yatırdıkları, bazı örgüt mensuplarının ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin de özellikle 2015 Aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması adına bağ evini örgüt mensuplarının kullanımına olanak sağladığı belirlendi.

    Şahısların yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'cülere ev ayarlayan iş insanlarına operasyon: 6 kişi yakalandı
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