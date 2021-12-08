Doğu illerine yatırım yapılmadığını öne süren CHP'li SİHA Sezgin'e 'PKK'ya sor' tepkisi





Tanrıkulu, "Gerçekten böyle olmaz ya. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben, terbiyeye gerçekten, hakikaten terbiyeye davet ediyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten böyle bir şey yok, hayret bir şey ya..." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN