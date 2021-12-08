Son dakika: Tahir Güven'e pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinden çıktı

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Bütçe görüşemelerindeki yaptığı konuşmada dikkat çeken bilgiler açıkladı.
Güven'i öldüren katil zanlısının Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç olduğunu açıklayan Soylu, teröristin önce Silopi HDP İlçe Başkanlığına sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evine girdiğini söyledi.
EVİN ÇIKIŞINDA YAKALANDI
AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Emin Kalkan'ın ifadesinde bahse konu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerini beyan ettiği ve gizli tanık ifadeleriyle desteklenen Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'in 7 Aralık'ta Silopi HDP İlçe Başkanlığına gittiği ve gün boyu orada kaldığı, daha sonra ise HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın ailesinin ikamet ettiği apartmana girdiği tespit edildi.