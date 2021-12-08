Son dakika: Tahir Güven'e pusu kuran terörist HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinden çıktı





"KATLİAMIN HESABINI VERECEKSİNİZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde konuşan Süleyman Soylu, Şırnak Cizre' de 4 Aralık'ta öldürülen Meman aşireti lideri Tahir Güven'in cinayetiyle ilgili HDP Milletvekillerine dönerek, "biz devlet olarak suçluların peşindeyiz" dedi. Soylu konuşmasının devamında "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. Bizim İlçe Başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komple ile öldürüldü. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim biliyormusunuz? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç. Onu bu sabahı nerede yakaladık. HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Mehmet Miraç Dinç YPS'dir ve PKK tarafından atanmıştır" dedi.

"PKK'NIN OYUNCAĞISINIZ"

Soylu "bu katliamın talimatı PKK Suriye tarafından verilmiştir. Mehmet Miraç Dinç ile Sezai Temelli' nin, Hüseyin Kaçmaz' ın Hasan Özgüneş'in irtibatı vardı. Bu katliamın hesabını vereceksiniz. Bu milletvekilliği seni kurtarmayacak. Hesabını vereceksiniz. Siz PKK'nın oyuncağı ve uşağısınız" diye konuştu.



Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK PArti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.