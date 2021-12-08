İşte CHP’nin dostları! SİHA Sezgin Tanrıkulu HDP’li isimlere dost dedi

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ DOSTLARINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, daha önce katıldıüığ bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki dostluğu açıklamış, Kılıçdaroğlu'nun dostlar olarak tanımladığı partiler arasında HDP'yi de saymıştı.