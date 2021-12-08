İşte CHP’nin dostları! SİHA Sezgin Tanrıkulu HDP’li isimlere dost dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketi gündeme oturmuş, tepkiler çığ gibi büyümüştü. Skandallara doymayan CHP grubundan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.
"UMUDUNUZ EKSİK OLMASIN"
CHP'li vekil terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile aynı yolda yürüdüklerini kanıtlar nitelikte bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla fotoğraf Paylaşa Tanrıkulu, "TBMM'de Bütçe Görüşmeleri devam ediyor… Değerli dostlar umudunuz eksik olmasın, bir aradayız" notunu düştü.
CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ DOSTLARINI AÇIKLAMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, daha önce katıldıüığ bir televizyon programında CHP ile HDP arasındaki dostluğu açıklamış, Kılıçdaroğlu'nun dostlar olarak tanımladığı partiler arasında HDP'yi de saymıştı.