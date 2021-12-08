CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldik"





"DOĞRUYA DOĞRU ŞANLIURFALILARI GÖRMEZDEN GELDİK"

Kendisine yöneltilen "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi. Belki de hiç görmezden geldi." diye konuştu.