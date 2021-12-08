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    • Güncel
    • 08.12.2021 23:11
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    • 08.12.2021 23:26
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldik"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen Şanlıurfa Dernekler Buluşması'nda partisinin siyaset anlayışını özetleyen itiraf gibi açıklamalarda bulundu. "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi" dedi.

    CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi

    İttifak ortağı HDP'nin 'ortak miting yapma' çağrısının ardından yurdun çeşitli noktalarında miting yapma kararı alan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in ardından ikinci durak olarak yarın Şanlıurfa'ya gidecek.

    Miting öncesinde Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Dernekler Buluşması'nda partililere hitap etti.



    "DOĞRUYA DOĞRU ŞANLIURFALILARI GÖRMEZDEN GELDİK"
    Kendisine yöneltilen "Bizi görmezden geliyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Eğriye eğri, doğruya doğru. CHP, burada Şanlıurfalıları biraz görmezden geldi. Belki de hiç görmezden geldi." diye konuştu.




    DEMİRTAŞ TALİMAT VERDİ, KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ
    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden HDP, İYİ Parti ve CHP'nin birlikte mitingler düzenlemesi gerektiğini söyledi.
        CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
        Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldik"
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