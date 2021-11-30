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    • Güncel
    • 30.11.2021 20:32
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    • 30.11.2021 20:45
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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı!

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı. Terör bağlantıları nedeniyle tutuklu olan Demirtaş ile Yüksekdağ'ın hukuka aykırı şekilde yargılandığını söyleyen Tanrıkulu, davaları yakından izlemeye devam edeceğini aktardı. Tanrıkulu'nun bu skandal çıkışına AK Parti'den de tepki gecikmedi.

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal açıklama!

    Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş'a ve "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz." diyen Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı.

    CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın çağrısıyla 2014 yılında başlayan ve 37 kişinin katledildiği Kobani eylemleri davasının 'siyasetçilere karşı rehin alma, linç etme, siyaset yapamama' ile ilgili olduğunu savundu.



    "YARGILAMA HUKUKA AYKIRI"
    Yargılamanın hukuka aykırı olduğunu öne süren Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve birçok siyasetçi orada tutuklu yargılanıyorlar. O davayı da izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.



    "CHP BAYRAĞINDAKİ OKLARI KALDIRIP, YERİNE MOLOTOF KOYACAKLAR"
    AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıokan skandal açıklamarına sert tepki gösterdi.

    Özalan, "CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Daha biz Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş'a ve "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz." diyen Figen Yüksekdağ'a sahip çıkıyor. Utanmasalar CHP bayrağındaki okları kaldırıp yerine molotof kokteyli koyacaklar" ifadelerini kullandı.

        CHP'Lİ TANRIKULU 'KÜRDİSTAN' NARALARI KARŞISINDA TEK KELİME EDEMEDİ!
        CHP'li Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde Muş'a yaptığı ziyarette bölücü ağızla konuşan ve "burası gerçekten Kürdistan" diyen bir şahsa gereken cevabı veremedi.



        Tanrıkulu, bölücü ağızla konuşan habis düşünceli şahısa tek kelime edemeyip, "Burası Muş biz Türkiye genelinde siyaset yapıyoruz Türkiye'de herkesin bir arada olmasını savunuyoruz parti olarak ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Endişe etmeyin" ifadelerini kullanmakla yetindi.



        TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞTI
        CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi terörist cenazesi başında böyle ağlamıştı...

            YERLİ VE MİLLİ SİHA'LARA DA KARŞI ÇIKMIŞTI
            CHP'li Tanrıkulu devletin Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek terör örgütünün kirli propagandasına ortak olmuştu.
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