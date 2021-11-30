CHP'li Sezgin Tanrıkulu terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı!





Tanrıkulu, bölücü ağızla konuşan habis düşünceli şahısa tek kelime edemeyip, "Burası Muş biz Türkiye genelinde siyaset yapıyoruz Türkiye'de herkesin bir arada olmasını savunuyoruz parti olarak ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Endişe etmeyin" ifadelerini kullanmakla yetindi.