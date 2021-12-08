Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MEB - AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs nedeniyle online olarak düzenleniyor. 4 Aralık'ta başlayan AÖL sınavlarına katılım devam ederken son katılım tarihi ise 10 Aralık olarak belirlendi. Sınavını tamamlayanlar heyecanla sonuç bilgisini araştırmaya başladı. Peki Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Açıköğretim lisesi sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.