Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 7 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerini kullandı.

6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU