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    • 07.12.2021 20:05
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    Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 7 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

    AŞI UYARISI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerini kullandı.

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
                İyi Parti’den Beltur’a Genel Müdür Yardımcısı
                Haberler Güncel Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 7 Aralık 2021 kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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