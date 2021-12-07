İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, hava trafiğini kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.

TRAFİK YÜZDE 78 OLDU