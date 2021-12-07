Başkan Erdoğan Katar'da! İş birliğinin artırılması için adımlar atılacak



İKİLİ GÖRÜŞME TAMAM

Başkan Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.