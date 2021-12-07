CHP algı operasyonu ile mega projeleri baltalamaya yeltendi! Şimdi de Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Katar'ı seçti

CHP'nin gözüne perde indi. Algı operasyonu ile mega projeleri baltalamaya yeltendi. Yabancılara mektupla ülkeyi şikayet etti. Şimdi de Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Katar'ı hedef seçti. '"Milli sermaye elden gidiyor" yalanıyla ortamı gerdi. Katar'ın dünya genelindeki dev şirketlere yaptığı 400 milyar dolarlık yatırımını görmezden geldi. Pes dedirtti!

KATAR'IN YATIRIM YAPTIĞI DEV ŞİRKETLER



HERKES MEMNUN KALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez'e çıkarma yaptı. Katar ile yeni yeni anlaşmalar için Doha'ya hareketinden önce, önemli mesajlar paylaştı:

Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la bugüne kadar başta siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konular olmak üzere birçok alanda 69 belge imzaladık.

Yapılan anlaşmalar sayesinde iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık... Bu görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak.



Şubat ayı içerisinde de yine geniş, kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak.

Asgari ücret noktasında inşallah en uygununu, en ideal olanını, gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz.

Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işverende bu alınan kararla memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var.