Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız



MİT VE TSK'DAN NOKTA OPERASYONLAR

Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulup göreve gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağım' dese de bir taraftan terör bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle temasta bulunacaksın, diğer taraftan terörist başının alkışlarını alacaksınız, Kandil'den Bay Kemal'e selam gönderecek, hem de Kandil'i başlarına yıkacaklar. Bunlarla bir iş yapılmaz. Bunlara güven olmaz. Bu işin hakkından biz şu anda Kandil'i nasıl başına geçirdiysek, en son 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam...



KIBRIS'TAKİ SALDIRI

Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Doha'da düzenledikleri basın toplantısında, ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik ve istisnai bir ortaklık olduğunu, bu ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla yarın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.

Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki siyasi ve insani durumu da görüşeceğini dile getiren Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor." dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ"

Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.





AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.