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    • 06.12.2021 08:53
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    • 06.12.2021 13:43
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    Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti. Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Katar'la imzalanacak iş birliği anlaşmalarından ve yatırımlardan bahseden Başkan Erdoğan, "Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır." dedi. Asgari ücretle ilgili konuşan, "Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız." ifadelerini kullandı. GKRY'deki alçak saldırıya tepki gösteren Erdoğan, "Bu olay karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır olarak ödersiniz." dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise Erdoğan'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşçimizi zora sokmayacağız
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'a hareket etti. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;


    İkili ve heyetler arası olmak üzere inanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz.


    YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ
    Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla yemeğimiz olacak, yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Toplantımızı en geniş manada gerçekleştireceğiz.

    Türk - Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü sözkonusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız.

    Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarınki 7. toplantı ile yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

        Ortak gündemimizde yer alan bölgesel konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiklerle ve komutanlarla hasbihal edeceğim.

        Türkiye ile Katar olarak önümüze çıkan badireleri iki dost olarak aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda kazan-kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerinden birisidir.

        MANDACILARINA RAĞMEN ÜLKESİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ
        Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye mandacılarına rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de anlaşmalara devam edeceğiz. Görüşmelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.




        SORU-CEVAP

        ABU DABİ VELİAHT PRENSİ BİN ZAYİD'İN ZİYARETİ
        Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Buna rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz.

            Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.


            ABD, İNGİLTERE, AB ÜLKELERİNİN TALİBAN BİLDİRİSİ
            Taliban yönetiminin temsilcilerinin Türkiye ziyareti oldu. Kendileri özellikle de kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitimi alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Taliban yönetimi böylece Afganistan'ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar.

            ASGARİ ÜCRET
            Beni köşeye sıkıştırıyorsunuz. Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünde bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.


            STOKÇULUK YAPAN FIRSATÇILAR
            Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza gıdada bu tür zulmü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa gerekli adımları atacağız ve üzerine bu işin gideceğiz.


            MİT VE TSK'DAN NOKTA OPERASYONLAR
            Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulup göreve gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağım' dese de bir taraftan terör bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle temasta bulunacaksın, diğer taraftan terörist başının alkışlarını alacaksınız, Kandil'den Bay Kemal'e selam gönderecek, hem de Kandil'i başlarına yıkacaklar. Bunlarla bir iş yapılmaz. Bunlara güven olmaz. Bu işin hakkından biz şu anda Kandil'i nasıl başına geçirdiysek, en son 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, bir binbaşımız o bölgede şehit edilmişti, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda oraya gömdük. Şehitlerimiz var, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam...


            KIBRIS'TAKİ SALDIRI
            Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz. Bizim Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var, onların güvencesi Güney Kıbrıs yönetimindedir. Biz nasıl onlar için güvenceysek, aynı güvenceyi onların da vermesini bekliyorum.

            KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA
            Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

            Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Doha'da düzenledikleri basın toplantısında, ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.

            Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik ve istisnai bir ortaklık olduğunu, bu ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla yarın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.

            Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki siyasi ve insani durumu da görüşeceğini dile getiren Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor." dedi.

            "TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ"
            Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

            "Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."

            Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.



            AL SANİ İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
            Başkan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

                İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

                KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
                Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak. Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

                İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

                    Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak. Geen son bilgilere göre ortak basın toplantısı planlanmıyor.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'IN 7 ARALIK'TAKİ PROGRAMI
                    Program yarın saat 11.00'de başlayacak. Önce resmi bir karşılama töreni düzenlenecek, daha sonra Al Sani ile Başkan Erdoğan baş başa bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek. Öğle yemeğinin ardından da Katar-Türk Birleşik müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı iki lider birlikte ziyaret edecek.

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                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız
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