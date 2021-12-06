Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile görüştü: Türk ekonomisine güveniyoruz

Her iki ülkenin diğer kurumlarıyla da ilave insani yardımları ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ayırdığımız ödenekler vardı geçmişte. Onları da insani yardımlara yönlendirdik, aktardık. Türkiye Maarif Vakfımız eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Orada çok sayıda okulunu açık tutuyor. Bunlardan on tanesi de kızların eğitim gördüğü okullardır. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin ve sağlık çalışanların maaşlarının ödenmesi için yine BM kalkınma programının oluşturduğu fona da katkı sağlıyoruz. Ama diğer taraftan Katar'la birlikte Afganistan'daki havaalanlarının açık tutulması için neler yapabiliriz konuşuyoruz, birlikte havaalanlarını işletebilir miyiz diye. Kendi aramızda bu konuda mutabıkız, birlikte hareket edeceğiz. Tabii bunun bir de Afganistan tarafı var. Taliban'la da bu konuların iyi müzakere edilmesi gerekiyor. Taliban'ın da bu konuda fikrinin, düşüncesinin net olması gerekiyor ki biz Katar'la birlikte bu konuda Afganistan'a katkı verebilirim. Gördüğünüz gibi insani durumdan ekonomik duruma kadar ve havaalanına kadar kardeş Katar'la iş birliğimiz devam ediyor."

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Doha'da düzenledikleri basın toplantısında, ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.