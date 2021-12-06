Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile görüştü: Türk ekonomisine güveniyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Şeyh Muhammed'le Stratejik Yüksek Komite 7. Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptık. Savunma, ekonomi, eğitim, kültür ve sağlık dahil her alanda işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Afganistan, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele aldık" dedi.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.
İkili ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, "Katar'la müstesna ve mükemmel ilişkilere sahibiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, görüşmelerde iki ülkenin imzaya hazır olan belgelerini gözden geçirdiklerini ve daha önce imzalanan belgelerin uygulamalarını takip ettiklerini belirtti.
Türkiye ve Katar'ın savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"Bölgesel konularda da dost ve kardeş Katar'la hemfikiriz, fikirdaş ülkeyiz. Afganistan'daki şartları çok iyi biliyoruz. Katar herkesten çok daha iyi biliyor. Katar'ın özellikle Afganistan'da barış ve bir anlaşma sağlanması için ne kadar çaba sarf ettiğini en yakından bilenlerdeniz. Ama şu andaki şartlarda Afgan halkının ciddi insani yardıma ihtiyacı var. Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde, uluslararası toplumun, Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar'ın duyarlılığının, Türkiye'nin duyarlılığının da örnek olması gerekiyor. İki hafta sonra İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bunu ele alacağız."
"KATAR'LA BİRLİKTE AFGANİSTAN'DAKİ HAVAALANLARININ AÇIK TUTULMASI İÇİN NELER YAPABİLİRİZ, KONUŞUYORUZ"
Çavuşoğlu, Katar ve Türkiye'nin Afganistan'daki iş birliğinin altını çizerek Türk Kızılay ile Katar Kızılayının, yardımları sahada Afgan halkına aktif bir şekilde ulaştırdığını kaydetti.