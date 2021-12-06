Emine Erdoğan'dan kendisine soru soran gence: Başkan, Siirt yemeklerini çok beğendi

Siirt ziyareti kapsamında düzenlenen Demokrasi Konuşmaları programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın samimi diyaloğu gülümsetti. Sabah'ın haberine göre çeşitli şehirlerden gelen katılımcıların soruları karşısında Emine Erdoğan'ın sıcak ve içten yanıtları ilgiyle karşılandı.
KARADENİZ YEMEKLERİNİ HİÇ BİLMEZDİM
Batman'dan Safiye Işık isimli bir katılımcının Erdoğan'ın "Şiir gibi yaşamımız var" sözlerini hatırlatması üzerine Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'a dönerek, "Başıma iş açtın Sayın Başkan" diyerek tebessüme neden oldu. "Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi?" sorusu üzerine ise Emine Erdoğan, evlendikleri zaman Karadeniz yemeklerini hiç bilmediğini kaydetti.
"SİİRT'TE DOĞMADIM AMA HEP GURUR DUYDUM"
Karadeniz yemeklerini hiç bilmediği halde kısa zamanda alıştığını ve severek yediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi." ifadelerini kullandı.
Siirt'te doğup ve büyümediğini ancak Siirtli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Emine Erdoğan, Siirt yemeklerinin evlerinde her zaman olduğunu aktardı.
BİR KÖPEĞİMİZ, BİR KEDİMİZ VAR