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    • Güncel
    • 06.12.2021 21:56
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    • 06.12.2021 22:23
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    Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğine CHP'li Arif Kızılyalın atandı!

    Son dakika haberleri... CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin sendika ile imtihanı sonrası Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alınmıştı. Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği görevine Arif Kızılyalın atandı. Kızılyalın'ın CHP Kadıköy meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

    İşte yandaş medya!

    Solculuk pozları vererek "hak, hukuk, adalet" naraları atan Cumhuriyet Gazetesi sendika ile imtihanında sınıfta kalmıştı.

    İşçi kıyımına başlayan gazete işten çıkardığı gazetecilerin eylemine karşı görülmemiş önlemler almış güvenlik güçlerinden destek istemişti.

    GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖREVDEN ALINDI
    Son olarak işten çıkarılan gazetecilere ilişkin, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek…" paylaşımını yapan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da görevinden alındı.

    YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ARİF KIZILYAN OLDU
    Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni belli oldu.

    Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.

        CHP MECLİS ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Görevi vekaleten yürütecek olan Arif Kızılyalın'ın CHP Kadıköy Belediye Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

        TARAFSIZ BASIN MASKESİ DÜŞTÜ
        'Tarafsız basın' iddiasıyla CHP tetikçiliği yapan gazetenin maskesi de böylece düşmüş oldu.

        Sosyal medyada vatandaşlar duruma tepki göstererek eleştiride bulundu.

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        Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğine CHP'li Arif Kızılyalın atandı!
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