Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğine CHP'li Arif Kızılyalın atandı!

Solculuk pozları vererek "hak, hukuk, adalet" naraları atan Cumhuriyet Gazetesi sendika ile imtihanında sınıfta kalmıştı.
İşçi kıyımına başlayan gazete işten çıkardığı gazetecilerin eylemine karşı görülmemiş önlemler almış güvenlik güçlerinden destek istemişti.
GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖREVDEN ALINDI
Son olarak işten çıkarılan gazetecilere ilişkin, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek…" paylaşımını yapan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da görevinden alındı.
YENİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ARİF KIZILYAN OLDU
Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni belli oldu.
Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.