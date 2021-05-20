Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sedat Peker'e benzeten CHP yandaşı Cumhuriyet, 'ajans'ı kızdırınca paylaşımını sildi

Cumhuriyet gazetesi, Kaçak olarak yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili bir karikatür paylaştı.
Gazete, söz konusu karikatürde Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i birbirine benzetti.
ANA MUHALEFET - BABA MUHALEFET BENZETMESİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker'in fotoğraflarının yer aldığı karikatürde Kılıçdaroğlu için 'Ana muhalefet' denilirken organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker için ise 'Baba muhalefet' ifadeleri kullanıldı.