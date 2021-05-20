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    • 20.05.2021 21:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sedat Peker'e benzeten CHP yandaşı Cumhuriyet, 'ajans'ı kızdırınca paylaşımını sildi

    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e benzetti. Gazetenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i bir tuttuğu bir karikatürü kısa bir süre içerindesinde dikkatlerden kaçmazken, "Cumhuriyet, ajansı kızdırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Cumhuriyet'ten Kılıçdaroğlu'na 'Peker' benzetmesi

    Cumhuriyet gazetesi, Kaçak olarak yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili bir karikatür paylaştı.



    Gazete, söz konusu karikatürde Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i birbirine benzetti.



    ANA MUHALEFET - BABA MUHALEFET BENZETMESİ
    Kemal Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker'in fotoğraflarının yer aldığı karikatürde Kılıçdaroğlu için 'Ana muhalefet' denilirken organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker için ise 'Baba muhalefet' ifadeleri kullanıldı.



        GERİ VİTES YAPIP KALDIRDILAR
        Kılıçdaroğlu'nu örgüt lideri Sedat Peker ile kıyaslayan Cumhuriyet, kısa süre içerisinde karikatürü kaldırdı.



        Söz konusu karikatür ile 'ajansı' küplere bindiren Cumhuriyet'in gelen talimat üzerine paylaşımı silmesi 'geri vites' olarak yorumlandı.

        'AJANS' NEDİR?
        'Ajans', yalanın kurgu merkezi CHP'de yalanın ve kara propagadanın üretildiği gizli bir birim olarak biliniyor.
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