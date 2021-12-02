Cumhuriyet Gazetesi'nde kıyım sürüyor! Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi'nde işçi kıyımı sürüyor.
Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde sendikalı olan 8 gazeteciyi işten çıkardı. İşten çıkarılan gazetecilerin 30 Kasım'da gazete önündeki eylemi öncesi ise Cumhuriyet yönetimi görülmemiş önlemler aldı ve polisten koruma talep etti.
Sosyal medyada meselenin yayılması üzerine CHP'li isimlerin Gazeteyi hedef almasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bir paylaşım yaptı.
GENEL YAYIN YÖNETMENİ AYKUT KÜÇÜKKAYA: MÜCADELEYE OMUZ VERECEĞİM
Küçükkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…" ifadelerini kullandı.
"8 ARKADAŞIM YUVASINA DÖNECEK"
Küçükkaya daha sonra "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek…" ifadelerini kullandı.