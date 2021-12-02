Cumhuriyet Gazetesi'nde kıyım sürüyor! Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

CHP'li Barış Yarkadaş Cumhuriyet Gazetesi'nin durumu şöyle anlatmıştı:

"CUMHURİYET YÖNETİMİ HAKLI GEREKÇE OLMADAN ARKADAŞLARIMIZI ÇIKARDI"

"Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir.

"İŞTEN ÇIKARMALAR, KAPIYA POLİSİN GETİRİLMESİ..."

1989'dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet'in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet'e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!

"SOL ÇİZGİDEKİ YAYIN KURULUŞLARI STANDARTLARINI YÜKSELTEMİYOR"

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin üzerinden 2 hafta geçmesi sonrası 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı.

İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.