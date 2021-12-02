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    • 02.12.2021 22:15
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    • 02.12.2021 22:43
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    Cumhuriyet Gazetesi'nde kıyım sürüyor! Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

    Son dakika haberleri... Solculuk pozları vererek "hak, hukuk, adalet" naraları atan Cumhuriyet Gazetesi'nde işçi kıyımı sürüyor. Gazete işten çıkardığı gazetecilerin eylemine karşı görülmemiş önlemler almış güvenlik güçlerinden destek istemişti. Son olarak işten çıkarılan gazetecilere ilişkin, "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek…" paylaşımını yapan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da görevinden alındı.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet’te kıyım sürüyor!

    CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi'nde işçi kıyımı sürüyor.

    Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde sendikalı olan 8 gazeteciyi işten çıkardı. İşten çıkarılan gazetecilerin 30 Kasım'da gazete önündeki eylemi öncesi ise Cumhuriyet yönetimi görülmemiş önlemler aldı ve polisten koruma talep etti.

    Sosyal medyada meselenin yayılması üzerine CHP'li isimlerin Gazeteyi hedef almasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bir paylaşım yaptı.

    GENEL YAYIN YÖNETMENİ AYKUT KÜÇÜKKAYA: MÜCADELEYE OMUZ VERECEĞİM
    Küçükkaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…" ifadelerini kullandı.

    "8 ARKADAŞIM YUVASINA DÖNECEK"
    Küçükkaya daha sonra "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek…" ifadelerini kullandı.

        O DA GÖREVDEN ALINDI
        Paylaşımının ardından Küçükkaya'nın da görevden alındığı öğrenildi.

        Cumhuriyet'te yer alan haberde Aykut Küçükkaya'nın görevden alındığı belirtikerek şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhuriyet Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınarak yayın baş danışmanlığına atanmasına karar verildi. Vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan, Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandı."

        İşten çıkarılan isimler şöyle:
        Olcay Büyüktaş Akça (Yazı İşleri Müdürü)
        Sami Gürel (Spor Müdürü)
        Rüya Özkalkan (Düzeltme Servisi Şefi)
        Hilal Köse (Cumhuriyet Pazar Sorumlusu)
        Tuğba Özer (Muhabir)
        Ece Piroğlu (Muhabir)
        Vedat Arık (Foto Muhabiri)
        Mahmut Gündüz (Arşiv)

        CHP'li Barış Yarkadaş Cumhuriyet Gazetesi'nin durumu şöyle anlatmıştı:

        "CUMHURİYET YÖNETİMİ HAKLI GEREKÇE OLMADAN ARKADAŞLARIMIZI ÇIKARDI"
        "Cumhuriyet Gazetesi yönetimi, mesleki başarılarıyla tanınan arkadaşlarımızı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin işten çıkardı. TGS üyesi arkadaşlarımız bu kararı protesto edecek diye, gazetenin önüne polis geldi. Yönetim, polise ihtiyaç olmadığını söylemeli ve göndermelidir.

        "İŞTEN ÇIKARMALAR, KAPIYA POLİSİN GETİRİLMESİ..."
        1989'dan beri kesintisiz bir şekilde Cumhuriyet okuyorum. Cumhuriyet'in yaşaması için elimden gelen katkıyı sunuyorum. Vakıf yönetiminin aldığı işten çıkarma kararları, Cumhuriyet'e yakışmıyor ve gazetenin üzerine gölge düşürüyor. Hele kapıya polisin getirilmesi… Bu hiç olmadı!

        "SOL ÇİZGİDEKİ YAYIN KURULUŞLARI STANDARTLARINI YÜKSELTEMİYOR"
        Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim: SOL, sosyal demokrat çizgideki yayın kuruluşları, çalışma standartlarını çağdaş bir seviyeye yükseltemiyor. Sol çizgide yayın yapan kuruluşlarda görev yapan arkadaşlarımız düşük maaş ve kötü çalışma koşullarına mahkum ediliyor."

        NE OLMUŞTU?
        Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TG) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin üzerinden 2 hafta geçmesi sonrası 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı.

        İşten atmalara dair sendikal mücadelede aktif olan sekiz gazetecinin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Cumhuriyet önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

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