CHP’nin ’Özel’ sıvacısı iş başında!





FETÖ FİRARİSİ DÜNDAR: PARTİ AMBLEMİ OLUR

FETÖ firarisi Can Dündar ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine övgüler düzdü. Dündar, "Bu el hareketi hükümet politikalarını özetliyor. Seçimde parti amblemi olur" ifadelerini kullandı.

