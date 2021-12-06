CHP’nin ’Özel’ sıvacısı iş başında!

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir harekete imza attı.
AHLAKSIZ EL HAREKETİ
Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.
'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi bir açıklamada bulundu. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi.
CHP'nin bu tutumu "Kılıçdaroğlu yaptı, Özgür Özel sıvadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP'Lİ VEKİL: GURUR DUYUYORUZ
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyduklarını belirtti.
Sertel, "Sevgili Genel Başkanımızın bütçe konuşmasını dikkatle izledik. AK Parti'lilerin provakasyonuna, saldırılarına rağmen halkımızın sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.