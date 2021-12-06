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    • Güncel
    • 06.12.2021 19:59
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    • 06.12.2021 20:14
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    CHP'nin 'Özel' sıvacısı iş başında! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketine arka çıktı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'in kürsüsünde yaptığı seviyesiz el hareketi arka çıktı. Özel, şaka gibi bir açıklama yaparak "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    CHP’nin ’Özel’ sıvacısı iş başında!

    TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir harekete imza attı.

    AHLAKSIZ EL HAREKETİ
    Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.



    'ÖZEL' SIVACI İŞ BAŞINDA!
    CHP Grup Başkanvekli Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesizliği karşısında şaka gibi bir açıklamada bulundu. Özel, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir" dedi.



    CHP'nin bu tutumu "Kılıçdaroğlu yaptı, Özgür Özel sıvadı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



    CHP'Lİ VEKİL: GURUR DUYUYORUZ
    CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyduklarını belirtti.

    Sertel, "Sevgili Genel Başkanımızın bütçe konuşmasını dikkatle izledik. AK Parti'lilerin provakasyonuna, saldırılarına rağmen halkımızın sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.



        FETÖ FİRARİSİ DÜNDAR: PARTİ AMBLEMİ OLUR
        FETÖ firarisi Can Dündar ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine övgüler düzdü. Dündar, "Bu el hareketi hükümet politikalarını özetliyor. Seçimde parti amblemi olur" ifadelerini kullandı.
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        CHP’nin ’Özel’ sıvacısı iş başında!
        Haberler Güncel CHP'nin 'Özel' sıvacısı iş başında! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketine arka çıktı
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