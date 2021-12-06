Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingini kana bulamak isteyen teröristlerin bombası Suriye'den!

Mardin Nusaybin'de Siirt'teki mitingde görevlendirilen polisin özel aracına yerleştirilen bombanın, 1,5 kilo ağırlığında ve C-4 plastik patlayıcı olduğu tespit edildi.

Bombanın şarapnel etkisini arttırmak amacıyla çivi gibi materyalle desteklendiği belirlendi. Ekipler, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Nusaybin merkezinde MOBESE kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Emniyet birimleri, Başkan Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahalledeki vatandaşların da bilgisine başvurdu. Mahalleye gelen şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis memurunun evinin bulunduğu apartman dairesi ile çevrede güvenlik kamerası olmadığı bildirildi. Nusaybin'de daha önce birçok operasyonda, Suriye'den PKK/YPG'li teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, bu araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının benzerlik taşıdığı tespit edildi.

GAZİ'NİN EMANETİNE İHANET ETTİLER

Başkan Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı:

Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, anayasal haklarını da engellediler. NEZİR GÜNEŞ

MESELE DOLAR FAİZ DEĞİL

Siirt'te Demokrasi Buluşması programında konuşan Erdoğan, "Burada meselenin dolar, faiz olmadığını anlamak için bir adım geriden akıl penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir" dedi. Şöyle devam etti: 2008'i iyi hatırlayın. 'Bizi bu teğet geçecek' dedim. Ve bizi teğet geçti. İnşallah ekonomide istihdam, üretim ve ihracat büyüme ile refahı yaygınlaştıracağız