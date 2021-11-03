CHP'li Ruhsen Kumdalı'ndan 28 Şubat'ı hatırlatan hareket! Takkeli işçiye skandal sözler...

Her fırsatta 'demokratikleşme' ve 'insan haklarına saygı' naralarına atan CHP, 28 Şubat döneminin yasakçı zihniyetini yanstımaya devam ediyor.
Kütahya Belediyesi, sel felaketinde görev yapan personele gayretlerinden dolayı takdir belgesi verdi. Törene CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın skandalı damga vurdu.
Takdir belgelerinin personele takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi.
CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.
"TAKKENİ ÇIKAR DAHA YAKIŞIKLI ÇIKARSIN"
Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı.