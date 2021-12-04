Maltepe'de asfalt çalışması sonrası tıkanan kanalizasyon nedeniyle iki ev sular altında kaldı!

Başka bir mahalle sakini Uğur Bal, "Yaklaşık 20 gündür bir kanalizasyon çalışması yapılmıştı. Çalışma sonlandı. Şu an asfalt döküldü. Fakat kanallar tıkalı bırakıldığı için su gitmedi ve komşularımızın evini komple su bastı. Komşularımız çok mağdur. Evlerindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bunun sorumlusu kimdir? Bunun ortaya çıkıp komşumun mağduriyetinin giderilmesini istiyorum. Bizim isteğimiz bu. Şu an komşumun dairesinde yaklaşık 1 metrenin üzerinde su var. Bu olayın kamuoyunda ses getirmesini istiyoruz. Temizlenen kanalizasyondan parke taşı çıktı. Çok büyük bez parçaları çıktı ve bir sürü taş parçası çıktı arkadaşların yaptığı temizlemelerde. Asfalt parçası çıktı. Bu maddeler kanalı tıkadığı için su geri gelip komşumuzun evini bastı. Yaklaşık 1 buçuk metre su. Evdeki hiçbir eşyaları kullanılabilir vaziyette değil. Perişan vaziyetteler" ifadelerini kullandı.

Başka bir daire sakini Yunus Doğan da, "Burada yaklaşık 20 gündür süren bir çalışma var. 20 günün sonunda bugün bitirir gibi oldular. Bitirdikten sonra bizim evin balkonundaki kuyusundan su basmaya başladı. 3 saattir ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Kimse gelip bize yardımcı olmadı. Dizime kadar sularda kaldım. Affedersiniz pislik içindeyim. Evde kullanılacak hiçbir eşya kalmadı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinası hatta televizyona kadar su geldi. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık, edemedik. 3 saatin sonunda İSKİ'den vidanjör geldi. Anca açmaya başladılar. Yaklaşık 70-80 bin liralık hasarımız var. Biz kirada oturuyoruz, çok bir para kazanmıyoruz. Bu zararı karşılama gibi bir şansımız olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zararımızı kim karşılayacak? Bilmiyoruz. Nereye başvurmamız gerekiyor? Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.