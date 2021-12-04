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    • 04.12.2021 17:19
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    Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te dev fabrikanın açılışında konuştu: İstihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi’nin açılış töreninde konuştu. Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara, sağlanan istihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak." dedi. Haberin detayları...

    Siirt’te dev fabrikanın açılış töreni yapıldı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak." dedi.

    Erdoğan, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin hayırlı olmasını diledi.

    Tesisin Siirt'te hatta bölgede şimdiye kadar yapılmış en büyük sanayi yatırımı olduğunu anlatan Erdoğan, bedeli 102 milyon dolar olan tesisin Türk-Katar ortaklığıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduğunu belirtti.

    Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini anlatan Erdoğan, böylece yarım milyar dolara yakın cari açıktan tasarruf sağlayacaklarını dile getirdi.

    7 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

    Tesisin istihdam anlamında da bölgeye muazzam bir katkısı olacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari'deki madenlerden Siirt'e kadar uzanacak tedarik zincirinde 2 bin 500 olmak üzere toplam 3 bin kardeşimiz iş imkanına kavuşacak. Bugün ayrıca bu yatırımın devamı niteliğinde olan kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da temelini atıyoruz. 2023'e kadar tamamlanacak olan bu tesislerle birlikte yatırım tutarı 500 milyon dolara, sağlanan istihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Lineer Firmamızı, Fikret Baydarman ve Abdülaziz El Atiyye kardeşlerimizi bu önemli yatırım kararı için tebrik ediyorum."

        Erdoğan, Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmanın sahibi Baydarman'ın memleketi Siirt'e böyle bir yatırım kazandırmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

        Bölgenin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bu tesisin bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında bereketli gelecek diliyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun."

        Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Erdoğan'a Katarlı ortak Abdülaziz El Atiyye, günün anısına tablo hediye etti.

        SİİRT'E DEV TESİS

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kuruldu. Tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.

        Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

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        Haberler Güncel Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te dev fabrikanın açılışında konuştu: İstihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak
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