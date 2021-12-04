Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te dev fabrikanın açılışında konuştu: İstihdam da 7 bin 500 kişiye ulaşacak

Erdoğan, Türkiye'nin pek çok yerinde önemli yatırımları olan firmanın sahibi Baydarman'ın memleketi Siirt'e böyle bir yatırım kazandırmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin evladı olan tüm iş adamlarını kendi şehirlerine, kendi insanlarına hizmet edecek bu tür yatırımlar yapmaya davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tesisin bu yatırımların ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Tesisin Siirt'e ve tüm bölge illerine hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan diliyorum. Tesisin yapım sürecine destek olan tüm kurumlarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bol üretim diliyorum. Bol üretimin dışında dünya pazarlarında bereketli gelecek diliyorum. Kazancınız bol olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun."

Daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştiren Erdoğan'a Katarlı ortak Abdülaziz El Atiyye, günün anısına tablo hediye etti.

SİİRT'E DEV TESİS