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    • 04.12.2021 16:53
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    • 04.12.2021 16:53
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    Kayseri'de PKK/KCK propagandası yapan HDP'li tutuklandı

    Son dakika haberi! Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin, 2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin ilçe belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

    AA
    PKK/KCK propagandası yapan HDP’li tutuklandı!

    Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen A.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Şüphelinin, 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den Talas ilçesi belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

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