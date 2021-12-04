Başkan Erdoğan'dan şehit asker Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
MSB'DEN ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MUTLU İÇİN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.