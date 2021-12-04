A Haber’den Said Nursi açıklaması: Savcı Cihan Ergün’ün sözlerini kabul etmiyoruz

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü sorgulayan dönemin savcısı Cihan Ergün yaşananları A Haber yayınında anlattı.

Savcı Ergün, Adil Öksüz meselesini anlatırken Said Nursi ile ilgili tepki çeken sözler söyledi. A Haber Sunucusu Hikmet Öztürk ve olayın yaşandığı programda canlı yayında bulunan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman bugün yaptıkları açıklamada Savcı Cihan Ergün'ün 'Said Nursi' ile ilgili sözlerini kabul etmediklerini ve yaşananlardan dolayı özür dilediklerini açıkladı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman şunları söyledi:

"Biz Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile birlikte her cuma akşamı FETÖ ile mücadeleyş unutturmamak adına özel dosyalar hazırlıyoruz. 3 haftadır da Adil Öksüz'ün Amerika'dan darbe talimatını nasıl aldığını ve darbeyi nasıl yönettiğini sonra da nasıl ortadan kaybolduğunu işliyoruz.

"ASLA TASVİP ETMEDİĞİMİZ SÖZLER"

Biliyorsunuz Sincan Savcısı Cihan Ergün de Öksüz'ü tutuklamaya sev eden isimdi. Dün akşam canlı yayına bağlandı. Bizim niyetimiz Adil Öksüz'ü nasıl tutuklamaya sevk ettiğini Adil Öksüz'ü nasıl sorguladığını ve Öksüz'ün o akşamki Sincan Adliyesi'nde yaşadıklarını dinlemekti. Fakat bizim kontrolümüz dışında bizim yayın planlamamız dışında tamamen farklı bir noktaya olay gitti. Bu tepki çeken sözler ortaya çıktı. Biz de senin belirttiğin gibi üzgünüz ve asla tasvip etmediğimiz sözler.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Biz Turkuvaz Medya Grubu olarak, Sabah Gazetesi ve A Haber olarak. Said Nursi Hazretlerini her zaman anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Dün yaşananlardan dolayı üzülenler ve tepki gösterenler var. Buna da sebep olduğumuz için özür diliyoruz."

A HABER SUNUCUSU HİKMET ÖZTÜRK: KURUMSAL OLARAK ÖZÜR DİLİYORUZ

"Said Nursi'nin ülkesi için savaştığını ve savaşırken yaralandığını Ruslara esir düştüğünü biz belgesellerimizde de anlattık. Dolayısıyla Said Nursi hakkındaki bu sözlerin hiçbirisine kurumsal olarak katılmadığımızı ve kurumsal olarak da özür dilediğimizi açıklayabiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu asla tasvip etmediğimiz bir şeydir. Bir canlı yayın kazası olmuştur. Özür dilediğimizi tekrar vurguluyoruz."