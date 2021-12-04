İSKİ ihaleye fesat karıştırmış! Sayıştay raporunda CHP'li İBB'nin usulsüzlüğü ortaya çıktı

Sayıştay 2020 yılı raporunu yayımladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştiraklerdeki usulsüzlükler ortaya çıktı.
Sayıştay'ın ortaya çıkardığı usulsüzlüklerden bir tanesi de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Hamidiye A.Ş'ye bedelsiz olarak tahsisi olduğu görüldü.
"DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINMADI"
Sayıştay tarafında tespiti yapılan bulguda, özellikle 2019'da CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu tarafından işletilen bölgeler olduğu dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre İncelemeler sonrasında Sayıştay şu bulgulara yer verdi:
"İstanbul İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin sonlandırılması üzerine 167 sayılı Kanun'da il özel idareleri için tanınan kaynak sularının işletilmesi hakkı İSKİ tarafından kullanılmaktadır.