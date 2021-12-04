İSKİ ihaleye fesat karıştırmış! Sayıştay raporunda CHP'li İBB'nin usulsüzlüğü ortaya çıktı

İSKİ Genel Müdürlüğü taşınır, taşınmaz, kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden biriyle kiraya verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre; İstanbul Büyükşehir Belediye il sınırları içindeki kaynak sularının kullanım hakkının ihaleyle kiraya verilmesi gerektiği açıktır. Diğer taraftan, su kaynaklarının tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede, İSKİ'nin mülkiyetinde bulunan bu kapsamdaki suların tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir."

HAMİDİYE MARKASIYLA KUYU SUYU SATILDI