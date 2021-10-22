Küçükçekmece'de 1 aydır bitmek bilmeyen İSKİ çalışması vatandaşı isyan ettirdi!

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Huzur Sokak üzerinde yaklaşık 1 aydır, İSKİ tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle sokak araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise kaldırıma konan taşlar ve oluşturulan çukurlar nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor. Kazının yapıldığı sokakta araçlarıyla giremeyen esnaf duruma tepki gösterdi. Bebek arabalarıyla sokakta yürümeye çalışan kadınlar ise adeta çile çekiyor. Çevre sakinleri ise çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia ederek bir an önce sona ermesini istedi.

Sokakta tekstil işiyle uğraşan ve ürün getirip götüren esnaf Mehmet Bora, "Bu bir aydır böyle, çektiğimiz çile. Arabayı sokamıyoruz, mal indiremiyoruz nasıl olacak bu halimiz. Sürekli böyle yıkıyorlar, yapıyorlar tekrar bozuyorlar, tekrar yapıyorlar. İSKİ yapıyor, kim yapıyorsa bizi rezil ettiler. Paraları çok herhalde böyle yapıyor. Millet rezil oldu, ne zaman gelsem böyle, arabamız var ama malımızı getiremiyoruz buraya" diye konuştu.