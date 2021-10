Küçükçekmece'de 1 aydır bitmek bilmeyen İSKİ çalışması vatandaşı isyan ettirdi!

Evinde yaşlı ve hasta insanların olduğunu doktora götürürken sokağın başına kadar yürütmek zorunda kaldığını sokakta ikamet eden Servet Aslan isimli vatandaş ise, "En az iki üç sefer bunu yetkililere söyledik, gelip yapacaklarını söylediler. Milenyum çağında çar çamur içerisinde, insanlar geçemiyor, binaların içi çamur dolmuş. Her halde bir on sefer şikayet ettim, her defasında yetkililere söyleneceği söylendi ama hiçbir sonuç alamadık. Ortalama 1 aydır böyle, geçemiyoruz buradan, normal şartlarda yürüyemiyoruz. Yaşlılar var, bebek arabası olan insanlar var, kadınlar çocuklar var. Ne arabalar geçebiliyor, ambulans dahi giremez şu sokağa" dedi.