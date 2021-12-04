26 yıl önce yanlış iğneyle kolunu kaybeden Ayşen Başaran: Artık hastanelere korkmadan gidiyorum

Ayşen Başaran... Eski Türkiye'nin kangrenleşen sağlık sisteminin sembolüydü.Türkiye onu tanıdığında enüz 2.5 yaşındaydı. O yıllar, uzun hasta ve ilaç kuyruğu çilelerinin yaşandığı SSK dönemiydi.
Şimdi 29 yaşında olan Başaran, 1995 kışında soğuk algınlığı geçirdiği için Tekirdağ'da Lüleburgaz SSK Hastanesi'ne götürüldü. Sol koluna vurulan iğne yanlış yere yapıldığı için kangren olan kolunu kaybetti. Ayşen'in çocukluğu ise adliye koridorlarında geçti. Ceza davası, tazminat davası, AİHM derken 2.5 yaşında adliye koridorları, mahkeme salonları, hâkimler, savcılar ve basınla tanışan Ayşen'in ve ailesinin hukuk mücadelesi tam 12 yıl sürdü.
Eğitimine de devam eden Ayşen, yüzde 50 bursla Kıbrıs'ta üniversiteye giderek İngilizce İktisat Bölümü'nde okumaya başladı. Okulu bırakarak yeniden sınava girdi ve Trakya Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni kazandı. Geçen yıl mezun oldu. Şimdi ise bir yandan mezun olduğu bölümde yüksek lisans yapıyor, bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor. Ayşen Başaran Sabah'a konuştu:
Hayatım adliye koridorlarında geçmiş. Annem ve babam ayrıldı. Ailem dağıldı. Ablam içine kapandı. Bana ve aileme bunu yapanlar ceza bile almadı.
Sağlıktaki dönüşüm, hastanelerin yapıları, çalışanların duyarlılığıyla yeniden hastanelere korkmadan gider hale geldim. Türk hekimlerine güveniyorum. Şimdi olsa belki de benim başıma bunlar gelmez, kolumu kaybetmezdim. Sağlıkta gelinen noktayı çok beğeniyorum.