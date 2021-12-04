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    • Güncel
    • 04.12.2021 09:29
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    • 04.12.2021 09:46
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    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul da listede

    Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Son dakika açıklamasında yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul da uyarı listesinde yer alan illerimiz arasında! Peki bugün hangi illerde yağış var? Sel, su baskını, yıldırım uyarısı hangi iller için yapıldı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre yurt genelinde hava durumu.

    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat!

    Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            MUĞLA °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ADANA °C, 20°C

            Parçalı bulutlu

            ANTALYA °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 16°C

            Parçalı bulutlu

            ISPARTA °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 8°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 10°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            RİZE °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 0°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 3°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

            VAN °C, 9°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 12°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 11°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 13°C

            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 15°C

            Parçalı ve az bulutlu

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            Haberler Güncel Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul da listede
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