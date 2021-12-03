Zimmet ile gündemden düşmeyen CHP'li Yalova Belediyesi'nde yeni skandal! Bağış yapılan arsa Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredilmiş



NE KARŞILIĞINDA VERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Şahin; meclise verdiği soru önergesinde, Yalova'nın Soğucak Köyü'nün Karatepe mevkiinde bulunan arsanın ne karşılığında bağışlandığını sordu. Şahin. "Vatandaştan alınacak bağışlar belediyeye yapılır, Bu, yapılan imar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?" diye sordu.