Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.12.2021 07:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 07:18
    ABONE OL

    Zimmet ile gündemden düşmeyen CHP'li Yalova Belediyesi'nde yeni skandal! Bağış yapılan arsa Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredilmiş

    Yolsuzluk ve rüşvet skandalı ile gündemdeki yerini hala koruyan Yalova Belediyesi’nde bir skandal daha ortaya çıktı. Yalova’da CHP’li meclis üyesinin, bağış yapılan arsayı eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’e devrettiği tespit edildi.

    CHP yönetimindeyken 22 milyon liralık rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor.

    CHP'li eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanmasıyla belediye yönetiminin düştüğü, belediye başkanlığının ise mart ayından itibaren AK Parti'ye geçtiği belediyede şimdi de "bağışlı arsa devri" skandalı ortaya çıktı.

    Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in, yapılan incelemeler sonucunda CHP'li Yalova Belediye Meclis Üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek'e bir imar uygulaması karşılığında 908 m2 arsa bağışlandığını, hibenin ardından söz konusu arsanın, imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildiğini belirlediklerini söyledi. Şahin'in soru önergesi ise CHP'li meclis üyelerinde suskunluğa neden oldu.


        NE KARŞILIĞINDA VERİLDİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Şahin; meclise verdiği soru önergesinde, Yalova'nın Soğucak Köyü'nün Karatepe mevkiinde bulunan arsanın ne karşılığında bağışlandığını sordu. Şahin. "Vatandaştan alınacak bağışlar belediyeye yapılır, Bu, yapılan imar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?" diye sordu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tutuklu CHP’li Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu!
        Haberler Güncel Zimmet ile gündemden düşmeyen CHP'li Yalova Belediyesi'nde yeni skandal! Bağış yapılan arsa Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredilmiş
            SON DAKİKA