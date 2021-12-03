Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası geç mi yatacak? 3 Aralık 2021 Cuma evde bakım ödemeleri yatan iller listesi!

EVDE BAKIM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları henüz hesaplara geçmedi. Evde bakım maaşı yatan iller de henüz belli olmadı. Ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Öte yandan son ayda olduğumuz için yardımların gecikebileceği de öngörülüyor. Ancak sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

SMS İLE NASIL SORGULAMA YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.