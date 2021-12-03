Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası geç mi yatacak? 3 Aralık 2021 Cuma evde bakım ödemeleri yatan iller listesi!

Evde bakım yardımı; evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ay ödeniyor. 3 Aralık sabah saatlerinden itibaren de binlerce kişi evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığınnı kontrol etmeye başladı. Yeni aya girmemizle birlikte sıkça araştırılan evde bakım ödemeleri e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki Evde bakım yardımı parası yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası geç mi yatacak? İşte 3 Aralık 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları henüz hesaplara geçmedi. Evde bakım maaşı yatan iller de henüz belli olmadı. Ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Öte yandan son ayda olduğumuz için yardımların gecikebileceği de öngörülüyor. Ancak sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.
SMS İLE NASIL SORGULAMA YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.