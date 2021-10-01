Yalova Belediyesi'ndeki zimmet skandalı hakkında flaş gelişme! CHP'li eski başkan Vefa Salman'a bir dava daha!

İddianamede taziye eviyle ilgili mali ve teknik raporda yer alan, "taziye evi yapımının iki aşamadan oluştuğu, temel imalatının doğrudan temin usulü ile yapıldığı, prefabrik kısmın pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği ancak taziye evi için yapılan iki aşamanın da aslında bir binayı oluşturan parçalar olduğu, makul bir sebep ortaya konulmadan bölünerek farklı ihale iş ve işlemleri ile gerçekleştirilmesinin ihale mevzuatının ruhuna aykırı olduğu, doğrudan temin ile alakalı hazırlanan piyasa fiyat araştırması teklif mektubunda miktar belirtilmiş ise de kullanılacak malzemelerin niteliklerinin belirtilmediği,

doğrudan temine onay belgesinde yaklaşık maliyetin 20 bin lira olarak yazıldığı ancak piyasa fiyatı araştırması neticesinde işin en uygun fiyatı verdiğinden bahisle 21 bin 600 liraya teklif eden firmaya verildiği, dolayısıyla yaklaşık maliyetin üzerinde teklif edilen fiyata işin verildiği, ihale onay belgesinde bütçe tertibinin bulunmadığı, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen prefabrik taziye evi ihalesinde itiraz ve sözleşme sürelerine dikkat edilmeden mevzuata aykırı şekilde davranıldığı" şeklindeki tespite de değinildi.