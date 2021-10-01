Yalova Belediyesi'ndeki zimmet skandalı hakkında flaş gelişme! CHP'li eski başkan Vefa Salman'a bir dava daha!

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, evin ihale tarihinden önce yapıldığını belirledi.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
İhalenin göstermelik ve hukuka aykırı yapıldığı ifade edilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman, Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında İçişleri Bakanlığınca verilen izinle soruşturma açıldığı hatırlatıldı.