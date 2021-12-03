CHP'li belediyelerin işçi kıyımı devam ediyor! Şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi...

Göreve geldiği günden bu yana binlerce işçiyi ekmeğinden eden CHP'li Vahap Seçer'e kentin her kesiminden tepki yağarken, son olarak Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele 'hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir' mesajı gönderilerek işten çıkardığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesinin işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir yandan kandilin ve İmralı'nın destekçilerini maalesef ki çalıştırırken diğer yandan da belediyede vatanını ve milletini sevmek suç olarak telakki edilmektedir" dedi.

KARAR SMS İLE BİLDİRİLDİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Vahap Seçer yönetimi, önceki dönemde işe alınan işçilere uyguladığı kıyımını sürdürüyor. Bugüne kadar 3 bin 500'ü aşkın işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden eden Seçer yönetimi, Kültür ve İmar A.Ş'den yaklaşık 90 personele akşam saatlerinde, mesai bitiminin ardından iş çıkışı verilerek, SMS ile kararı bildiren yönetim, mesajda; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın 23.11.2021 tarih ve 192167 sayılı yazısı ile hizmetinize ihtiyaç kalmadığı bildirildiğinden iş akdiniz 02.12.2021 tarihinden itibaren feshedilmiştir" denildi.