Mersin'e şehit ateşi düştü: Ağabey arkadaşlarımı burada bırakıp gelemem

'ARKADAŞLARIMI BIRAKIP GELEMEM'

Şehit Astsubay Çavuş Celil Mutlu'nun ağabeyi Hüseyin Mutlu, "Kardeşimle en son bir hafta önce telefonla görüştüm. Sürekli operasyona gidiyorlardı. Ne zaman geleceksin, diye sorduğumda 'Ağabey, arkadaşlarımı burada bırakıp gelemem. Onlarla birlikte olmam gerek' dedi. Vatan sağ olsun" dedi.