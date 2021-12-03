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    • Güncel
    • 03.12.2021 10:50
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    • 03.12.2021 11:36
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    SON DAKİKA: Güldal Akşit kimdir? AK Parti kurucusu ve eski bakan Güldal Akşit vefat etti

    Son dakika haberleri... Güldal Akşit kimdir? AK Parti'nin kurucu üyesi ve eski devlet bakanı Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanade hayatını kaybetti. Güldal Akşit kimdir? Detaylar haberimizde...

    Güldal Akşit vefat etti

    Son dakika haberleri... Güldal Akşit kimdir? Eski Kültür ve Turizm bakanlarından AK Parti danışmanı Güldal Akşit vefat etti.

    BAKAN SOYLU DUYURDU
    Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

    GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
    Güldal AKŞİT, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

    14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyesidir.

        22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

        TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

        9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

            12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

            Türkiye'de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

            Ayrıca STK'larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

            AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

            08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.

                Halen; AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmekteydi.

                Evli ve İngilizce bilmektedir.

                BAKAN DERYA YANIK: MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZ
                Kibarlığı insanlığı görgüsü çok müstesna bir yerde bir büyüğümüz. Partimizin Kurucular kurulu üyesiydi. Gerçekten büyük bir verasetle bize yardımcı olmuştu. Bakan oldu milletvekili oldu genel başkan danışmanlığı yaptı. Pek çok görev üstlendi. Verasetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir isimdi. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlık sürecinde de hayırlı olsun dileklerini ifade etmesi benim için çok önemliydi. Dostça kardeşçe bir ortamda konuşmuştuk. Rabbim mekanını cennet etsin. Sevenlerine dostlarına başsağlığı diliyorum.

                Dışarıdan ve haricen takip edebildim. Korona olduğunu biraz geç öğrendim. Dün de teşkilattan arkadaşlarımıza nasıl oluyor ne oluyor diye takip ediyorduk. Hastaneye yattıktan sonra bu süreci takip ettik. Kovid olduğu için görüşmek pek mümkün olmadı. Onun için dua ediyorduk. Yakınlarına sabırlar diliyorum.



                NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKE VE MİLLET SEVDALISI
                Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan Rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.

                AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANI AYŞE KEŞİR
                Acımız büyük. Güldal Hanım hem partimizin kurucu kurulu üyesiydi. Hem de AK Parti kuruldu kurulalı siyasete emek veren birisiydi. Bakanlık yaptı, Genel merkez kadın kolu başkanlığı yaptı. Ben de bir dönem çalışmıştım kendisiyle. Başta eşi Haluk Bey olmak üzere ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diyorum. Güldal Hanım'la koronavirüse yakalanana kadar görüşmelerimize devam ettik. Aynı binada çalıştığımız için birçok istişarelerimiz oldu. Koronavirüs sürecinde eşi ve çalışma arkadaşlarıyla irtibatımız oldu. Tedavi sürecini de yakından ettim. Ancak entübe olduktan sonra böyle bir durumla karşılaştık. Hakk'a yolcu etmiş olacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz.

                    MEHMET ERSOY: ALLAH RAHMET EYLESİN
                    AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Eski Başkanı, Eski Bakanımız, kıymetli büyüğümüz, güzel insan Güldal Akşit Hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'tan Güldal Ablamıza rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

                    AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ŞAHİN USTA
                    Allah rahmet eylesin. Kendisi gerçekten hizmetleri bu ülke için partimiz için davamız için yoğun emek sarf etmiş çaba sarf etmiş çok kıymetli bir insan.

                    AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK
                    Hepimizin başı sağ olsun. O çok önemli bir siyasi ve devlet alanını doldurmuş inanılmaz güzel bir kimlikti. Partimizin kurucusudur. 20 yıldır yol arkadaşımızdır. Hiç durmadan çalıştı. Partide hangi pozisyonu alırsa alsın hep en iyisini yapmak için mücadele etti. Çok önemli bir yol arkadaşımızı ablamızı kaybettik.
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                    Güldal Akşit vefat etti
                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Güldal Akşit kimdir? AK Parti kurucusu ve eski bakan Güldal Akşit vefat etti
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