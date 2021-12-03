SON DAKİKA: Güldal Akşit kimdir? AK Parti kurucusu ve eski bakan Güldal Akşit vefat etti

Son dakika haberleri... Güldal Akşit kimdir? Eski Kültür ve Turizm bakanlarından AK Parti danışmanı Güldal Akşit vefat etti.
BAKAN SOYLU DUYURDU
Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."
GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
Güldal AKŞİT, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyesidir.